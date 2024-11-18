Сын избранного президента США Дональда Трампа назвал «имбецилами» ответственных за разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты. Об этом стало известно в понедельник, 18 ноября, из его поста в соцсети X.

— К черту жизнь!!! Имбецилы, — заявил Дональд Трамп—младший в посте в X.

Дональд Трамп — младший высказался, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов хочет успеть развязать третью мировую войну до того, как должность президента страны займет его отец.

17 ноября газета New York Times сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территориям Российской Федерации. Отмечается, что данное решение было принято лишь за два месяца до смены власти в Вашингтоне и стало «серьезным изменением в политике США».

В Госдуме ответили на решение США позволить ВСУ бить вглубь РФ

Издание Politico сообщило, что администрация Джо Байдена ищет пути для экстренной отправки Украине последнего пакета помощи на сумму более шести миллиардов долларов перед возвращением объявившего о своей победе на выборах Дональда Трампа в Белый дом. По данным издания, из оставшейся суммы для помощи Украине 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы у подрядчиков из США, а еще 4,3 миллиарда долларов направлены на изъятие имеющихся вооружений из запасов.