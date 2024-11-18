Провокационное решение президента США Байдена дать зеленый свет Украине на обстрел целей в глубине России с помощью поставленных ракет дальнего радиуса действия ATACMS вызвало шквал комментариев и публикаций в СМИ.

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Это решение является серьезным изменением в политике США и было принято в то время, когда Байден собирается покинуть свой пост, а избранный президент Дональд Трамп пообещал ограничить американскую поддержку Украины и как можно скорее положить конец конфликту. После объявления о решении Байдена старший сын Трампа Дональд Трамп-младший обвинил в соцсети X (бывший Twitter, сервис заблокирован в РФ) президента США в попытке начать Третью мировую войну до того, как его отец сможет вступить в должность. По его словам, "военно-промышленный комплекс, похоже, хочет убедиться, что Третья мировая война начнется до того, как у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни".

"Покидая свой пост, Джо Байден предпринимает опасную попытку развязать третью мировую войну, разрешив Украине использовать американские ракеты большой дальности для ударов по России", - отметила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, подчеркнув, что триумф республиканца Дональда Трампа на президентских выборах свидетельствует о нежелании американцев "финансировать или вести иностранные войны" и о намерении решать "собственные проблемы".

Страны Запада, разрешив Украине наносить удары своими ракетами по территории России, вступили в фазу безумия и мести, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Говорю вам, это решающий момент. Они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести", - сказал он.

Дэвид Сакс, миллионер в сфере технологий, который был крупным донором президентской кампании Трампа, добавил, что разрешение Байдена Украине использовать поставленные США ракеты в России "значительно обострит" ситуацию.

"Президент Трамп получил четкий мандат на прекращение конфликта на Украине. Так что же делает Байден в последние два месяца своего пребывания в должности? Массовая эскалация. Является ли его целью поставить Трампа в наихудшую возможную ситуацию?" - сказал Сакс.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выразил опасения в связи с решением администрации Байдена разрешить Украине бить по территории России ракетами ATACMS.

"Проблема в том, что Россия ответит зеркально", - написал бизнесмен.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал решение Байдена "отчаянной попыткой развязать третью мировую войну в преддверии вступления Дональда Трампа в должность президента США".

"Это безответственное решение ястребов, которые готовы на все, чтобы саботировать надежды на мир, связанные с избранием нового лидера Штатов", - подчеркнул Филиппо.

По словам источников Reuters, Украина планирует провести свои первые дальние атаки в ближайшие дни. Сообщается, что первые глубокие удары, скорее всего, будут наноситься как раз с использованием ракет ATACMS, дальность действия которых составляет около 305 километров. Зеленский заявил, что сообщения об изменении политики Байдена не были открыто подтверждены Белым домом, но сказал, что "ракеты будут говорить сами за себя". В течение нескольких месяцев он настаивал на том, чтобы Байден позволил Украине наносить удары по военным целям вглубь России с помощью поставленных США ракет, заявив, что запрет не позволяет Киеву остановить российские атаки на его города и электросети.

Вашингтон еще "около трех дней назад" проинформировал Киев о том, президент США Джо Байден разрешил использование ВСУ дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источник. На этом фоне некоторые официальные лица США выразили скептицизм по поводу того, что разрешение на дальние удары изменит общую траекторию конфликта на Украине.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО Николас Уильямс назвал это решение "значительным с точки зрения конечной игры".

"Это важно. Украинцы могут сказать, что слишком мало и слишком поздно, но еще не слишком поздно повлиять на конечную игру", - сказал он Sky News. Уильямс также сказал, что это решение важно для "позиционирования Украины таким образом, чтобы она не шла на значительные уступки, которых хочет Россия ради мира".

США, позволившие силам Зеленского использовать поставленные ими ракеты для нанесения ударов вглубь России, повысили ожидания того, что Британия последует их примеру со своими ракетами Storm Shadow, пишет Daily Mail. Британский премьер-министр Кир Стармер ранее заявлял, что он был бы сторонником того, чтобы дать зеленый свет на использование дальнобойных ракет Storm Shadow. Лондон пытался представить план, позволяющий Украине использовать поставленные Британией ракеты Storm Shadow, но они полагаются на американские навигационные системы, чтобы быть эффективными, и Вашингтон заблокировал этот шаг, отмечается в публикации. Французский президент Эмманюэль Макрон поддержал мнение Стармера: это может означать, что Франция также может вскоре позволить Украине запустить поставленные Парижем ракеты дальнего радиуса действия по России.

До сих пор Байден оставался противником такого шага, полный решимости не допустить любой эскалации, которая, по его мнению, могла бы втянуть США и других членов НАТО в прямой конфликт с Россией. Но на минувшей неделе президент кардинально поменял свое решение, как отмечают некоторые источники, сделанное под давлением украинских лоббистов и ястребов в "вашингтонском болоте" и его уходящей администрации. Зеленый свет Байдена на использование Украиной ATACMS в России только повысил ставки в конфликте, который унаследует Трамп, отмечается на сайте телеканала CNN.

Решение президента Байдена следует знакомой схеме. Белый дом в течение нескольких месяцев отказывается удовлетворить запрос Украины на поставку оружия, опасаясь, что это приведет к эскалации насилия, отмечается в публикации. Киев громко осуждает отказ, и как раз в тот момент, когда просьба, казалось бы, заморожена, администрация Байдена ее одобряет. Запрос Украины на HIMARS, танки Abrams, F16 - все это следовало аналогичной схеме: отказ и увиливание, а затем удовлетворение, почти в тот момент, когда было уже слишком поздно. Разрешение на использование американских высокоточных ракет для нанесения ударов вглубь России является достаточно провокационным: более широкая цель, похоже, заключалась в том, чтобы заставить администрацию Байдена ввести больше сил в конфликт на Украине - по-настоящему снять перчатки, заключил автор.