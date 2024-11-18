В США заявили о вступлении в прямой конфликт с Россией

США вступили в прямой конфликт с Россией, разрешив Украине наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.

«США сейчас находятся в состоянии войны с Россией», — заявил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что нападение украинских войск на Курскую область было также спланировано с помощью Вашингтона и НАТО. По его словам, решение позволить Киеву бить вглубь России дальнобойными ракетами указывает на переход США к прямому военному конфликту. Этот шаг Риттер объяснил отчаянием в связи с перспективой победы России и избранием кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. По мнению бывшего разведчика, теперь «на карту поставлено выживание Америки и мира».

В Госдуме ответили на решение США позволить ВСУ бить вглубь РФ

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне якобы присутствия войск КНДР в Курской области.