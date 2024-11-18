Президент Литвы отреагировал на решение США по дальнобойным ударам ВСУ

Президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал полученное Украиной разрешение на удары западным дальнобойным оружием по России. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее появились сообщения, что уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. The New York Times писала, что ВСУ смогут наносить удары «для защиты» своих подразделений исключительно на курском направлении.

Источники NYT связали решение Байдена с новостями о военных КНДР, участвующих в боях с ВСУ. Позже французская газета Le Figaro сообщила, что Британия и Франция также разрешили Киеву дальнобойные удары ракетами Storm Shadow и SCALP.

«Этот день настал! Украина теперь может нацеливаться на военные объекты в России с помощью ракет большой дальности», - так эти новости прокомментировал Науседа.

Он назвал это «решающим моментом» в украинском кризисе. Также президент Литвы подчеркнул, что «мир не может быть достигнут через слабость», и назвал мир «наградой сильным».