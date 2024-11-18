Эрдогану предоставили неутешительные разведданные по Украине

Украина в ближайшие месяцы может потерять еще больше территорий.

Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая, что соответствующие разведданные получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что именно поэтому Эрдоган надеется, что украинского лидера Владимира Зеленского удастся склонить к мирным переговорам.

Как пишет Bloomberg, Эрдоган видел разведывательные данные, в соответствии с которыми Украине грозят территориальные потери в ближайшие месяцы.

Стало известно о мирном плане Эрдогана по Украине

До этого сообщалось, что Эрдоган на встрече лидеров государств G20 в Рио-де-Жанейро намерен предложить свой план заморозки конфликта на Украине.

По данным Bloomberg, Эрдоган намерен предложить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отложить обсуждение вопроса о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве уступки России.

Кроме того, турецкое предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны в Донбассе. Эрдоган, как ожидается, предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и обеспечить Украине западные военные поставки в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО.