Две главные новости минувшего воскресного вечера. Первая. The New York Times сообщила, что уходящий президент США Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Речь о ракетах ATACMS. Газета ссылалась на некие осведомленные источники в американской администрации.

Вторая новость, которая появилась чуть позже. Французская Le Figaro, тоже со ссылкой на «информированные источники», сообщила, что Париж и Лондон дали Киеву аналогичное «добро» на применение своих ракет SCALP и Storm Shadow.

В первом случае аргумент американцев базировался на утверждении, что в Россия задействовала северокорейские войска в боевых действиях в Курской области. Во втором никаких аргументов не потребовалось – французы и британцы просто сослались на США.

В США допустили удары Украины за пределами Курской области

Ни Пентагон, ни даже Украина до сих пор не привели ни единого факта участия спецназа или пехоты КНДР в боях на Курском выступе. Все ограничивалось только заявлениями, шумом в СМИ и ссылками на мифические снимки. Схема классическая, она уже давно никого не удивляет. Не было бы северных корейцев, выдумали бы что-то другое.

Британская малозаметная крылатая ракета Storm Shadow и ее французский аналог SCALP бьют на расстояние до 250 километров. Американская ATACMS - до 300 км. В зону обстрела ими попадают несколько крупных российских городов – Курск, Белгород, Брянск, Орел, Воронеж, Ростов-на- Дону и ряд других. The New York Times пишет, что Байден якобы разрешил использовать американские ракеты только для ударов по Курской области – там, где сейчас наши войска ведут бои с украинской армией вторжения. Но даже если это так, вряд ли Зеленский ограничится только жестко очерченной американцами территорией. Примеров тому, как он «выходил из-под контроля» - масса.

И ATACMS, и SCALP и Storm Shadow уже использовались ВСУ при обстрелах российских городов. Но это были ракеты меньшей дальности. Тем не менее опыт борьбы с ними, как и с самой тактикой ударов, у нашей ПВО есть. Вопрос – в массированности атаки. Надо полагать, и к этому войска готовились. Тем более, что попытки массированных ударов ATACMS, например, по Крыму и Крымскому мосту уже были и они пресекались

Вообще новости, пришедшие из Вашингтона, Лондона и Парижа этой ночью, если кого-то и удивили в России, то немногих. И уж точно они не стали неожиданностью для Кремля и Генштаба. По такой же схеме развивались события с поставками сначала «Джавелинов», потом «Леопардов» и «Абрамсов», затем F-16. После будто бы бурных дискуссий все это оружие оказывалось на Украине. Так и здесь: сначала вроде бы категорическое нежелание, а вслед за ней отмашка. Примечательно, что последовала она тогда, когда ВСУ, неся огромные потери в живой силе и в западной технике, отступают на Донбассе, и попадают в «котлы» на Курском направлении.

Что известно к утру понедельника, кроме газетных сообщений о снятии ограничений на применение ВСУ западного дальнобойного оружия по ударам вглубь?

Первым, как только новость появилась на страницах The New York Times, откликнулся Зеленский. Он назвал разрешение ВСУ бить вглубь России частью «плана победы» Украины, который он представил партнерам. Зеленский напомнил, что одним из пунктов инициативы является дальнобойность армии и сразу стал повышать градус: «Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно».

С воодушевлением отреагировал и премьер Польши Дональд Туск.

«Следующие недели будут решающими не только для конфликта на Украине, но и для нашего будущего» - заявил он.

Из прибалтов самым шустрым оказался президент Литвы Гитанас Науседа.

«Этот день настал! Это решающий момент в борьбе с агрессором Россией, мир не может быть достигнут через слабость. Мир - награда сильным. Оставайся сильной, Украина», - патетично написал он в соцсетях.

Глядя на это ликование, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший ответил: «Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале Третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни. Надо заморозить эти триллионы долларов…Идиоты!»

Известный российский политолог Сергей Марков в этой связи написал у себя в телеграм-канале:

«Правильно. Но чуть жестче. Глобалистские американские и европейские элиты хотят начать контролируемую Третью мировую войну, для того чтобы вообще не допустить его отца Дональда Трампа к власти».

Илон Маск, комментируя эти сообщения, согласился с мнением, что «либералы любят войну».

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал он в аккаунте в принадлежащей ему соцсети X.

Официальных сообщений о снятии ограничений на удары вглубь России западным оружием ни из Вашингтона, ни из Парижа, ни из Лондона пока не поступало. И в Европе, и в Америке отлично помнят слова Путина о поставках дальнобойного оружия Украине:

«Страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее».

19-20 ноября в Бразилии пройдет саммит лидеров G20. Возможно, официальное заявление мы услышим уже оттуда.