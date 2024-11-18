Стало известно, когда Киеву разрешили бить вглубь России

Соединенные Штаты около трех дней назад проинформировали Украину о решении президента Джо Байдена разрешить удары вглубь России, передает портал Axios со ссылкой на источник. Уточняется, что разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS распространяется на Курскую область.

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Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад, — отмечается в материале.

Ранее стало известно, что президент США Байден санкционировал применение Вооруженными силами Украины дальнобойного оружия по территории России. Сообщается, что американские снаряды на первых этапах могут использовать для защиты ВСУ в Курской области. Также ATACMS хотят задействовать против северокорейских войск.

Трамп может пересмотреть решение Байдена об ударах ракетами ATACMS вглубь РФ

Вслед за Вашингтоном правительство Франции и Великобритании разрешило ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России. Уточняется, что украинской армии санкционировали применение европейских снарядов SCALP и Storm Shadow.

По мнению команды избранного президента США Дональда Трампа, республиканец может пересмотреть решение Байдена об ударах по России. Они утверждают, что изучать будут буквально все инициативы главы государства.