Стало известно, когда Киеву разрешили бить вглубь России
Соединенные Штаты около трех дней назад проинформировали Украину о решении президента Джо Байдена разрешить удары вглубь России, передает портал Axios со ссылкой на источник. Уточняется, что разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS распространяется на Курскую область.
Источник заявил, что информация о решении Байдена была передана Украине около трех дней назад, — отмечается в материале.
Ранее стало известно, что президент США Байден санкционировал применение Вооруженными силами Украины дальнобойного оружия по территории России. Сообщается, что американские снаряды на первых этапах могут использовать для защиты ВСУ в Курской области. Также ATACMS хотят задействовать против северокорейских войск.
Трамп может пересмотреть решение Байдена об ударах ракетами ATACMS вглубь РФ
Вслед за Вашингтоном правительство Франции и Великобритании разрешило ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России. Уточняется, что украинской армии санкционировали применение европейских снарядов SCALP и Storm Shadow.
По мнению команды избранного президента США Дональда Трампа, республиканец может пересмотреть решение Байдена об ударах по России. Они утверждают, что изучать будут буквально все инициативы главы государства.