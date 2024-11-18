Стало известно о мирном плане Эрдогана по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в понедельник, 18 ноября, свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что на встрече лидеров G20 Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине. В частности, он видит приостановку кризиса по нынешним линиям фронта.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает преодолеть кризис вокруг Украины при сотрудничестве с новой администрацией в Белом доме.

«Наши ожидания от нашего союзника США известны», — отметил он.

По словам Эрдогана, у президента России Владимира Путина есть оформленное стремление к прекращению огня на Украине. Это также подтвердили глава МИД Турции Хакан Фидан и его российский коллега Сергей Лавров на встрече в Стамбуле.