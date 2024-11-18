Пока вы спали: Китай о решении Байдена об ударах вглубь России и аномальная погода

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Ким Чен Ын заявил о необходимости обеспечить полную готовность КНДР к войне

Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к военным с приказом обеспечить полную готовность страны к войне. Об этом сообщает Газета.ru.

С таким заявлением Ким Чен Ын выступил на съезде командиров и политруков батальонов Корейской народной армии.

В своей речи он также упомянул «угрожающий характер враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея».

Мадуро о разрешении для ВСУ: Запад вступил в фазу безумия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался по поводу разрешения Украине наносить удары вглубь территории РФ. Об этом сообщает «Российская газета».

«Говорю вам, это решающий момент... Они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести», - заявил Мадуро.

Таким образом он отреагировал на новость о разрешении западных стран для Украины. По его словам, последнее дали возможность использовать ракеты большой дальности для нападения на «нашу сестру Россию».

Пекин выступил против эскалации конфликта на Украине

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй сделал заявление по поводу решения главы США Джо Байдена наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Китай не поддерживает любые шагов, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине и росту напряженности. КНР придерживается продвижению мирных переговоров, отметил он.

Экс-сотрудник СБУ заявил, что наемники воюют на стороне ВСУ с 2015 года

Бывший сотрудник СБУ рассказал, что наемники воюют на стороне ВСУ с 2015 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам экс-сотрудника центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Мазура, иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии вдоль линии боевого соприкосновения, были замечены на Украине еще в 2015 году.

Известно, что они работали на донецком и луганском направлении.

По всей России фиксируется превышающая норму температура

На территории России отмечена аномально теплая погода. Об этом сообщает ТАСС.

П версии научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такая погода может быть связана с переносом воздушной массы из Атлантики, а также с глобальным потеплением.

Для европейских территории разница температур может составлять 4-5 градуса, однако уже за Уралом аномалия становится колоссальной.