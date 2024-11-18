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В Турции рассказали о «козыре» Трампа на переговорах с Россией

Отмена cанкций Запада против России обязательно станет пунктом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, считает турецкий аналитик Серхат Латифоглу. Об этом пишет РИА Новости.

В Турции рассказали о «козыре» Трампа на переговорах с Россией
© globallookpress.com

По его словам, победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп попытается использовать это как козырь. По мнению эксперта, главная задача Трампа — добиться прекращения огня.

«Трамп постарается использовать тему отмены санкций как свой козырь. Поспешных шагов в этом направлении не будет, но эта тема будет обязательно обсуждаться на каком-то этапе», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Трамп уже формирует политику по ключевым направлениям — Украине и Израилю, хотя до его инаугурации остается более двух месяцев. Также сообщалось, что политик получит преимущество благодаря представлению, что он будет жестче действующего американского лидера Джо Байдена.

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