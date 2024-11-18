Страны Запада, разрешив Украине наносить удары своими ракетами по территории России, вступили в фазу безумия и мести. С таким заявлением выступил на политическом конгрессе президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он сообщил, что правительства США, Франции и Великобритании позволили Владимиру Зеленскому использовать западные ракеты большой дальности для нападения на "нашу сестру Россию".

"Говорю вам, это решающий момент... Они вступили в фазу безумия североамериканского империализма, фазу мести", - цитирует Мадуро РИА Новости, ссылаясь на телеканал VTV.

Накануне стало известно, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары вглубь территории РФ, используя их ракеты SCALP/Storm Shadow.

Позже газета The New York Times сообщила со ссылкой на неназванных американских чиновников, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Военно-промышленный комплекс пытается развязать третью мировую войну до прихода к власти Дональда Трампа, который победил на выборах президента США, заявил Дональд Трамп-младший. Надо же обеспечить себе триллионные доходы, а жизни людей им безразличны, подчеркнул он.