Посольство КНР прокомментировало решение Байдена об ударах по РФ

Пекин не поддерживает любые шагов, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине и росту напряженности. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай привержен продвижению мирных переговоров и выступает против любых шагов, которые могут привести к росту напряженности и эскалации ситуации в регионе», - цитирует слова дипломата ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лондон и Париж, по данным газеты Figaro, разрешили Украине наносить удары вглубь территории России.

Напомним, что газета New York Times, со ссылкой на источники, сообщала о разрешении президентом США Джо Байденом применить дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов вглубь России.