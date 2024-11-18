Подготовка боевиков украинских вооруженных формирований велась с 2005 года на территориях западных областей Украины, рассказал ТАСС бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Мазур.

"На территории западных областей Украины с 2005 года были оборудованы лагеря подготовки боевиков. Под видом спортивных лагерей для молодежи фактически готовили боевиков. Тогда это были законспирированные ячейки под видом спортивных организаций, а потом на их базе выросли "С14" (запрещена в РФ, признана террористический организацией), "Правый сектор" (запрещен в РФ, признан террористический организацией) и другие. Костяк составляли бывшие фаны спортивных клубов СК "Динамо-Киев", ФК "Карпаты-Львов" и другие", - сказал Мазур.

В состав спецлагерей, которые, по словам Мазура также курировались западными спецслужбами, входили студенты техникумов и институтов. "Это была та элита, которая в 2014 году использовалась для тех событий в 2014 году. Это была подготовка тех боевиков, которые осуществляли захват власти на Украине в 2014 году", - подытожил Мазур.

Александр Мазур - уроженец Донецка. До октября 2013 года занимал руководящие должности в СБУ. Последние годы работал в центральном аппарате в Киеве. С 2017 по 2018 год оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР, за что был задержан сотрудниками УФСБ по региону. В октябре Мазур был приговорен к тюремному сроку по статье 276 УК России "Шпионаж".