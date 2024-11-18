Ким Чен Ын: Запад использует Украину как "ударный отряд" против России

Соединенные Штаты и Запад используют Украину как "ударный отряд" против России. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на слете офицеров Корейской народной армии, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Мы должны рассматривать войну [Запада] с Россией, в которой США и Запад используют Украину как ударный отряд, как войну, направленную на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире", - передает ТАСС слова северокорейского лидера.

Ким Чен Ын отметил, что "торговцы войной" продолжают оказывать военную помощь Украине и Израилю, поддерживая конфликты.

В происходящее вовлекается еще больше стран, растет нестабильность, в которой может возникнуть третья мировая война.

"Ситуация в мире приближается к опасным границам", - подчеркнул лидер КНДР.

Отмечается, что четвертый слет командиров и политруков батальонов Корейской народной армии прошел 14-15 ноября в Пхеньяне. Председатель государственных дел КНДР 15 ноября выступил с речью о сложившейся ситуации и задачах командиров и политруков батальонов вооруженных сил Северной Кореи.