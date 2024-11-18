Эрдоган раскритиковал работу ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) не в состоянии предотвратить конфликты в мире. Его слова приводит РИА Новости.

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Эрдоган обвинил ООН в неспособности предотвратить конфликты — в частности, в Газе. По его мнению, объединение также не находит решения кризисов.