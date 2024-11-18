Япония допустила ужесточение санкций против России и КНДР

Японское правительство рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении России и КНДР из-за развития их сотрудничества. Об этом сообщил телеканал NHK World со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, Токио выражает обеспокоенность тем, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна влияет на безопасность в Европе и Азии. Японская сторона полагает, что оно «нарушает международное право», и хочет ввести санкции.

Токио уже ввел ряд санкций, включающих экспортные и импортные ограничения, а также заморозку активов физических лиц и организаций. В числе дополнительных санкционных мер может быть в том числе заморозка активов. Журналисты допустили, что свои действия Токио намерен координировать с другими государствами, в том числе членами «Большой семерки» (G7).

Ранее Япония ввела санкции за предполагаемые поставки оружия Северной Кореи в Россию. Так, в санкционные списки были добавлены одно физическое лицо и девять юридических лиц из России, два юрлица с Кипра.