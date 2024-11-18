Стармер встретится с Си Цзиньпином на саммите G20 в Бразилии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20) в Бразилии. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Ожидается, что лидеры проведут переговоры 18 ноября. В последний раз британский премьер и председатель КНР встречались в двустороннем формате в начале 2018 года, когда Тереза Мэй совершала визит в Китай.

В преддверии открытия саммита Стармер заявил сопровождающим его в поездке журналистам, что Великобритания заинтересована в "стабильном и прагматичном взаимодействии" с Китаем. По его словам, Лондон готов сотрудничать с Пекином по вопросам борьбы с изменением климата и экономики, а также для решения крупных глобальных проблем. В то же время британский премьер подчеркнул, что намерен "вести честный диалог по темам, по которым стороны имеют разногласия".

"В интересах Великобритании взаимодействовать с различными странами на международной арене. Неважно, идет ли речь о выстраивании сильных и продуктивных партнерских отношений с ближайшими союзниками или же об откровенных переговорах с теми, чьи ценности отличаются от наших. Тесное сотрудничество с ведущими экономиками мира важно для обеспечения инвестиций в Великобританию и создания рабочих мест, необходимых для стимулирования роста", - сказал Стармер.

За последние годы при предыдущих правительствах консерваторов отношения Великобритании и Китая резко обострились на фоне обвинений в шпионаже, выдвинутых Лондоном в адрес китайской стороны, принятия закона о национальной безопасности Гонконга и введения британских санкций против ряда китайских компаний и организаций. Кабмин лейбористов, сформированный в июле по итогам выборов в парламент Соединенного Королевства, стремится активизировать связи с КНР.