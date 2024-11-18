В Евросоюзе допустили отмену антироссийских санкций

Санкции против России, включая ужесточение визового режима, могут быть отменены, но только после завершения конфликта на Украине. Об этом «Известиям» заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано.

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Стано напомнил, что все рестрикции ЕС являются обратимыми. «Они могут быть пересмотрены странами — членами ЕС, как только Россия прекратит постоянные нарушения Устава ООН, международного права и своих собственных международных обязательств», — отметил он.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что спецоперация на Украине проводится в полном соответствии с Уставом ООН. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что специальная военная операция проводится на основании статьи 51 устава организации.

Ранее лидеры «Большой семерки» подтвердили желание нанести ущерб России. До этого сообщалось о намерении глав МИД Европейского союза обсудить 15-й пакет антироссийских санкций и расширение ограничений против Ирана из-за сотрудничества с Россией.