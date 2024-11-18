Байден не ответил на вопрос о разрешении Киеву на удары ATACMS по РФ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления в Бразилии, где проходит саммит G20, проигнорировал вопрос журналистов о решении одобрить удары дальнобойным ракетами ATACMS по территории РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

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"Президент не ответил на выкрикнутый ему вопрос по украинской тематике по окончании его выступления", - отмечается в заявлении.

По данным агентства, речь Байдена в Манаусе была посвящена защите окружающей среды, в частности, лесов Амазонки.

К слову, Пентагон и штаб победившего на выборах президента США Дональда Трампа тоже пока не прокомментировали сообщения о разрешении на удары по РФ.

Напомним, 17 ноября сразу несколько влиятельных американских СМИ сообщили, что администрация Байдена разрешила Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. В Белом доме эти сообщения комментировать отказались.