Польша может передать Украине здание генконсульства РФ в Познани

Здание российского консульства в Познани могут передать в распоряжение Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости. "Договор аренды этой недвижимости истекает в конце этого месяца. Сейчас речь идет о десятке дней.

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Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост числа украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей", — сказал глава внешнеполитического ведомства. Сикорский добавил, что власти Польши "посмотрели бы с величайшей симпатией" на просьбу передать Украине здание российского консульства.

В конце октября министерство иностранных дел Польши отозвало разрешение на работу российского консульства в Познани. Сикорский обосновал решение тем, что Россия, по утверждению Варшавы, ведет против западных стран "гибридную войну", а также якобы стоит за попытками осуществить диверсии на польской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение МИД Польши, заявила, что Россия в сжатые сроки проработает ответ.