Изменит ли решение Байдена об ударах по России план Трампа о мире

Решение президента США Джо Байдена применять американские баллистические ракеты ATACMS для ударов по российской территории не изменит планов Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в Штатах, урегулировать украинский конфликт.

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Об этом заявил политолог, профессор Уильямс-колледжа Джеймс Макаллистер в беседе с ТАСС.

"Не думаю, что это повлияет на давнее решение Трампа положить конец конфликту путем переговоров", — подчеркнул он.

Решение Байдена о применении дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России профессор назвал "существенным шагом" и выразил надежду, что это "не повлечет за собой еще большую эскалацию".