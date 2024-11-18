Изменит ли решение Байдена об ударах по России план Трампа о мире

Профессор Макаллистер: решение Байдена об ударах по РФ не изменит план Трампа
Решение президента США Джо Байдена применять американские баллистические ракеты ATACMS для ударов по российской территории не изменит планов Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в Штатах, урегулировать украинский конфликт.
Об этом заявил политолог, профессор Уильямс-колледжа Джеймс Макаллистер в беседе с ТАСС.
"Не думаю, что это повлияет на давнее решение Трампа положить конец конфликту путем переговоров", — подчеркнул он.
Решение Байдена о применении дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России профессор назвал "существенным шагом" и выразил надежду, что это "не повлечет за собой еще большую эскалацию".