Зеленский прокомментировал разрешение ВСУ бить вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение Вооруженным силам страны (ВСУ) бить вглубь территории России. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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Зеленский назвал разрешение ВСУ бить вглубь России частью плана победы Украины, который он представил партнерам. Он напомнил, что одним из пунктов инициативы является дальнобойность армии.

В команде Байдена выразили опасения в провоцировании России на силовой ответ США

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).