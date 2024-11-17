В команде Трампа высказались о решении Байдена об ударах по России

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может пересмотреть решение своего предшественника Джо Байдена об ударах американским оружием вглубь территории России. Об этом ТАСС заявил представитель переходной команды Трампа.

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«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — заявил представитель команды Трампа, отвечая на вопрос о том, подвергнет ли администрация Трампа пересмотру разрешение Байдена наносить удары вглубь российской территории при помощи американских тактических баллистических ракет ATACMS.

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Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.