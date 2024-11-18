Трамп может пересмотреть решение Байдена об ударах ракетами ATACMS вглубь РФ

Избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом может пересмотреть решение действующего американского лидера Джо Байдена относительно разрешения ВСУ наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя переходной команды республиканца.

«Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее о том, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, сообщили неназванные официальные источники газеты The New York Times. По их словам, на это решение уходящего президента повлияло присутствие войск КНДР в Курской области.

Байден разрешил Киеву применять ATACMS для ударов вглубь российской территории за два месяца до вступления в должность Трампа. Он передаст полномочия главы государства республиканцу 20 января 2025 года.