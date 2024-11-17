Маск прокомментировал разрешение Украине бить ATACMS по России

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя сообщения о разрешении Белого дома наносить удары ракетами ATACMS по России, согласился в социальной сети X, что либералам выгодна война.

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На площадке один из пользователей заявил, что «либералы любят войну» и она способствует увеличению «большого правительства». Основатель компании SpaceX согласился с данным мнением.

«Правда», — написал Маск.

Несколькими часами ранее газета The New York Times сообщила, что американский президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, скорее всего, ракеты с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Белый дом отказался комментировать данные о разрешении бить ракетами ATACMS по России

Вслед за США аналогичное решение приняли Франция и Британия. Как сообщает газета Le Figaro, власти стран разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP.