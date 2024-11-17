Bloomberg развеял мечты Киева о разрешении Байдена бить ракетами ATACMS по РФ

Разрешение США на удары ВСУ вглубь России американским оружием может не учесть все пожелания Киева. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

«Любое разрешение, если оно будет предоставлено, вряд ли зайдет так далеко, как запросила Украина», — говорится в материале.

В публикации Bloomberg ссылается на источники, осведомленные с ситуацией, но отказавшиеся раскрыть свое имя.

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Президент США Джо Байден ранее одобрил удары ВСУ вглубь России оружием американского производства. Об этом стало известно вечером 17 ноября из материалов крупнейших международных изданий. По информации Reuters, ВСУ могут воспользоваться разрешением в ближайшие дни. Газета The New York Times сообщала, что некоторые чиновники США испугались решению Байдена, а в Пентагоне выступили против передачи американских ракет Киеву.