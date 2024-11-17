В Босфоре сломался шедший из России танкер

Нефтеналивной танкер Nazan под флагом Панамы, шедший из России, сломался в проливе Босфор, идет его буксировка.

"Наши буксиры были оперативно направлены к месту происшествия, где у 114-метрового танкера Nazan произошла поломка рулевого управления во время следования из России и Коджаэли (Турция). Движение по проливу приостановлено в обоих направлениях", - сообщило Главное управление береговой охраны Турции в X.

Авария произошла в районе Кандилли.

По данным онлайн-трекеров судов, танкер находится за пределами основного судоходного фарватера.