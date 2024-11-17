Байден разрешил наносить удары дальнобойным оружием США по территории РФ

Президент США Джо Байден разрешил наносить удары по территории РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

Отмечается, что это решение было принято всего за два месяца до смены власти в Вашингтоне и стало "серьезным изменением в политике США". Мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделилось, пишет издание.

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Ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области", утверждает The New York Times.