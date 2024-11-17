СМИ раскрыли, как Трамп завершит конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп, возможно, добьется мирного соглашения между Россией и Украиной. Для этого он использует плачевную для Киева ситуацию на поле боя и нежелание республиканского конгресса далее финансировать Зеленского. Так считают аналитики телеканала CNN.

Авторы пишут, что необходимо «учитывать желание Трампа прослыть великим переговорщиком». Не исключено, что он сможет заключить сделку сейчас, когда «Украина начинает проигрывать войну России».

«Согласно докладу Исследовательской службы Конгресса США, опубликованному в прошлом месяце, средний возраст украинских солдат составляет 40 лет, и эта цифра говорит сама за себя. Украинцы также знают, что Конгресс, контролируемый республиканцами, скорее всего, не поддержит трату дополнительных миллиардов на финансирование их войны», — пишет CNN.

Раскрыты планы Трампа по выводу США из НАТО

Аналитики телеканала также обрисовали общие контуры соглашения, которое может положить конец боевым действиям. Россия сохранит за собой Крым, а Киев, по мнению авторов CNN, «получит часть территорий на востоке Украины». Украина не сможет вступить в НАТО, но ей дадут гарантии безопасности от США, подобные тем, что есть у Японии.

«Ни россияне, ни украинцы не будут довольны элементами этой сделки, но альтернативой является вечная война», — считают аналитики CNN.

Ранее в Кремле назвали условие окончания СВО.