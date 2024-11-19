В Финляндии отключили еще один энергоблок АЭС

В Финляндии приостановили выработку электроэнергии на втором энергоблоке атомной электростанции «Ловииса» из-за неисправности систем реактора. Об этом передает ТАСС со ссылкой на компанию Fortum.

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Инцидент случился в понедельник около 20:55 (21:55 по московскому времени). Точная причина устанавливается. Первый энергоблок АЭС функционирует в штатном режиме.

АЭС «Ловииса» находится на финском острове Хястхолмен, на 15 км юго-восточнее города Ловийса. Принадлежит государственному концерну Fortum. Два реактора электростанции производят более 10% потребляемой в Финляндии электроэнергии.

17 ноября сообщалось, что на третьем блоке АЭС «Олкилуото» в Финляндии было прервано производство электроэнергии из-за неисправности турбины. Компания — владелец станции отмечала, что произошедшее не отразилось на ядерной безопасности: первый и второй блоки АЭС работают в штатном режиме.

На данный момент в стране функционируют две атомные электростанции: «Ловииса» и «Олкилуото».

Ранее стало известно, что Финляндия остается транзитером российского ядерного топлива.