БРИКС может стать для ФРГ приемлемой альтернативой Евросоюзу, заявил депутат Бундестага Райнер Ротфус от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в интервью РЕН ТВ.

Парламентарий отметил, что партия в целом положительно расценивает модель сотрудничества, предлагаемую БРИКС. Политикам нравится то, добавил он, что группа сохраняет суверенитет за каждым государством.

По его мнению, на планете в настоящее время требуется альтернатива доллару, такая как валюта БРИКС. Он пояснил, что это обусловлено использованием американской валюты для атак на ряд государств, которые противостоят интересам США.

Ротфус подчеркнул, что изоляционизм, к которому подталкивают Берлин европейские и американские политики, вреден и не соответствует интересам народа Германии.

Ранее парламентарий отметил, что ФРГ следует выставить Соединенным Штатам счет за взорванные газопроводы.