Бжания ответил абхазской оппозиции

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не будет уходит отказался уходить в отставку.

Об этом он заявил в интервью RT, выдержки из которого публикует РИА Новости.

«Никто власть отдавать не будет», – подчеркнул глава Абхазии, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он выполнять требования протестующих.

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Как ранее сообщала «Свободная Пресса», протестный лидер, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба выступил с новым заявлением, потребовав Бжания уйти в отставку.

По его словам, участники акции протеста не покинут правительственный комплекс абхазских властей до того, пока глава республики не покинет свой пост.