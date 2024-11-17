«Никто власть отдавать не будет»: Бжания ответил абхазской оппозиции
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что не будет уходит отказался уходить в отставку.
Об этом он заявил в интервью RT, выдержки из которого публикует РИА Новости.
«Никто власть отдавать не будет», – подчеркнул глава Абхазии, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он выполнять требования протестующих.
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Как ранее сообщала «Свободная Пресса», протестный лидер, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба выступил с новым заявлением, потребовав Бжания уйти в отставку.
По его словам, участники акции протеста не покинут правительственный комплекс абхазских властей до того, пока глава республики не покинет свой пост.