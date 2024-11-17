Президент Абхазии высказался об отношениях с Грузией

Тесные отношения Абхазии и России являются большим плюсом на фоне нерешённого вопроса с Грузией. Отношения Сухума и Тбилиси в любой момент могут осложниться и перейти в «горячую фазу». Об этом в интервью RT сказал президент республики Аслан Бжания.

Политик заявил, что отношения Абхазии Грузии сейчас находятся в «затухшем состоянии», но в любой момент противостояние двух стран может перейти в горячую фазу. Это показывают примеры других горячих точек на каре мира.

«Завтра неизвестно, как карта ляжет. Вокруг мир полыхает», — сказал Бжания.

В интервью Бжания также опроверг мнение оппозиции о том, что готовящийся инвестиционный законопроект обогатит олигархов, а не абхазский народ.

Накануне Бжания заявил, что протестующие контролируют лишь комплекс правительственных зданий в Сухуме, на всей остальной территории Абхазии «действует избранная власть».

Политик считает, что оппозиция предприняла попытку государственного переворота. Ситуация, по его словам, будет стабилизирована.