Покинувший Россию инвестор оценил влияние Трампа на конфликт с Украиной

Приход к власти в США Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в начале ноября, ускорит завершение украинского кризиса, предположил американский инвестор Майкл Калви. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, Калви работал на российском рынке с 1994 года. В 2019 году его задержали, в августе 2021-го он получил условный срок за растрату.

Вину финансист не признал и говорил, что в деле «нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей». Из России инвестор уехал в январе 2022-го. В 2024 году с него судимость.

«Надеюсь, что команда Трампа будет стремиться не просто к прекращению огня, а к более масштабному соглашению, которое приведет к постоянному прекращению войны между двумя независимыми странами. Это потребует сложных переговоров и будет нелегким», — пояснил бизнесмен.

Калви осудил «холодный прием» западными странами российских предпринимателей, которые решили отказаться от бизнеса в РФ. По его мнению, они могли бы принести значительную пользу государствам, в которые прибыли после отъезда из России.