Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20

Власти Аргентины пригрозили заблокировать совместное итоговое коммюнике саммита G20 в Бразилии из-за несогласия с вопросами налогообложения и гендерного равенства. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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«Аргентинское правительство хочет превратить [саммит] G20 в Бразилии в борьбу между старыми и новыми силами. <...> После года переговоров по налогообложению и достигнутого консенсуса они создают проблемы там, где ранее соглашались», — заявил неназванный бразильский чиновник.

По данным FT, дипломаты также пытаются достичь консенсуса по финансированию проектов по борьбе с изменением климата и геополитическим проблемам, включая конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Отмечается, что позиция президента Аргентины Хавьера Милея по вопросу экологии на фоне избрания президентом США Дональда Трампа вызывает обеспокоенность у западных дипломатов. Они опасаются, что другие консервативные лидеры могут отказаться от обязательств по борьбе с изменением климата.

Предстоящий саммит G20 пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.