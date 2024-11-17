Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20

Аргентина отказалась подписывать коммюнике саммита G20 из-за несогласия с пунктом о налогообложении сверхбогатых. Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что представители стран «Большой двадцатки» столкнулись с целым рядом разногласий. Они касаются взносов богатых и бедных стран на борьбу с изменением климата и разрешением конфликтов в Палестине и на Украине.

Кроме того, саммит отмечен противостоянием правых и левых сил по поводу налогов для богатых.

«Налогообложение крупных состояний — предложение, дорогое президенту Луису Инасио Луле да Силве, принимающему саммит G20, — также стало камнем преткновения», — пишет агентство.

В последнюю минуту передумав, Аргентина отказалась включать это предложение в итоговое коммюнике.

Это случилось после того, как правый либертарианский президент Аргентины Хавьер Милей посетил Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде и стал первым иностранным лидером, посетившим избранного президента США.

Источники, участвующие в переговорах G20, сообщили, что аргентинские переговорщики по просьбе Милея теперь стремятся исключить упоминание о налогообложении самых богатых. Оно может войти в коммюнике «только с пометкой о том, что оно не было поддержано Аргентиной».

Президент Бразилии, социалист Луис Инасио Луле да Силве активно выступает за введение повышенного налога для богатых и преодоление неравенства в обществе. Поэтому он ратует за включение предложения о налогообложении сверхбогатых в коммюнике саммита, отмечает Reuters.

С февраля 2024 года в Бразилии действует пять ставок прогрессивного подоходного налога — от 0% до 27,5%. Необлагаемый годовой доход с февраля 2024 года составляет примерно 460 тысяч рублей в пересчете с местной валюты.

В июле 2024 года Бразилия призвала страны БРИКС поддержать инициативу по налогообложению граждан с высокими доходами.