Сотрудники Минюста США расплакались после Трампа на выборах

Некоторые высокопоставленные сотрудники Министерства юстиции США не сдержали свои эмоции по поводу победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, доходя даже до слез. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свои источники.

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Их негативные чувства усилились после того, как Трамп выдвинул в качестве кандидата на пост генерального прокурора члена Палаты представителей Мэтта Гетца, отмечается в статье.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября (в ночь с 5 на 6 ноября по московскому времени). Основными кандидатами на них были экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешний вице-президент Камала Харрис от Демократической партии. Победу на них одержал республиканец.

Согласно информации от организаторов, десятки тысяч активистов планируют провести «народный марш на Вашингтон» перед инаугурацией избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Губернатор Калифорнии и член Демократической партии США Гэвин Ньюсом заявил, что власти штата намерены бороться с неправомерными инициативами Трампа на посту американского президента.