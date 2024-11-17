Президент Израиля не попал в Азербайджан из-за запрета Турции

Турция запретила доступ израильского правительственного самолета в свое воздушное пространство. В результате президент Израиля Ицхак Герцог не смог попасть на климатический саммит в Азербайджане. Об этом сообщает израильское издание Ynetnews.

Ранее администрация президента Израиля объявила, что Герцог отменил свой запланированный визит на климатическую конференцию ООН COP29, проходившую в Баку.

В канцелярии президента сообщили, что «с учетом оценки ситуации и по соображениям безопасности президент страны принял решение отменить поездку на климатическую конференцию в Азербайджане». Израильские официальные лица заявили, что это произошло из-за предупреждений службы безопасности.

Однако теперь стала известна истинная причина отмены визита в Азербайджан.

«Новостной сайт Азербайджана, который считается рупором правительства, утверждает, что настоящей причиной, по которой президент Герцог отменил свой визит на климатическую конференцию в Баку, является отказ Турции разрешить самолету Герцога пролет в ее воздушном пространстве», — сообщает Ynetnews.

Официальные лица Азербайджана подтвердили израильскому изданию правдивость сообщения местных СМИ.

«К сожалению, несколько дней интенсивных переговоров по дипломатическим каналам не дали результатов. Азербайджан создал благоприятные условия для участия всех сторон в климатической конференции, однако ситуация вокруг визита президента Израиля возникла по причинам, не зависящим от нашей страны», — сказал высокопоставленный чиновник МИД Азербайджана сайту Caliber News.

Герцог должен был прибыть в Баку во вторник с визитом продолжительностью всего несколько часов. Рейс в Азербайджан планировалось совершить на правительственном самолете.