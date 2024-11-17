«Освободивший» Германию от «зависимости» РФ политик стал кандидатом на пост канцлера

В Германии Партия зеленых выдвинула своего кандидата на предстоящих в 2025 году выборах канцлера. Им стал «суперпрагматичный» вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, который «освободил страну от российской углеводородной зависимости». Об этом сообщает DPA.

Хабека избрали на партийной конференции в воскресенье. Делегаты 96,48% голосов одобрили его кандидатуру на пост канцлера. В избирательной кампании ему поможет министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Мы возьмемся за выборы!» — пообещал Хабек в приветственной речи.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, также являющаяся членом партии «Зеленых», могла составить Хабеку конкуренцию. Однако в сентябре она отказалась от участия в выборах и поддержала его кандидатуру, заявив, что Хабек является «суперпрагматичным».

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В воскресенье Бербок приветствовала выбор «Зеленых». По ее словам, будучи министром экономики, Хабек «освободил Германию от зависимости от России как поставщика энергоносителей».

«Никто не сможет управлять кораблем в шторм, как Роберт Хабек, и в то же время правильно расставить паруса при попутном ветре», — сказала Бербок и пообещала ему поддержку.

Сейчас Германия готовится к досрочным выборам, которые ожидаются в феврале после распада правительственной коалиции на прошлой неделе.

Хабек, как ожидается, поведет избирательную кампанию вместе с Бербок. Впереди политика ждет трудный путь: согласно опросам, партия «Зеленых» в настоящее набирает всего 11-12% голосов избирателей.