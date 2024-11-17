Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может вывести страну из Североатлантического альянса, заявил экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон. Об этом пишет CNN.

По его мнению, политик после возвращения в Овальный кабинет может подорвать репутацию НАТО, разрушить институциональную базу организации, ее механизмы.

«Трамп может значительно подорвать НАТО и причину его существования, которая заключается в коллективной самообороне. Он фундаментально пересмотрит предпосылки НАТО. Я думаю, он [Трамп] выведет Соединенные Штаты из самого НАТО», — предположил Болтон.

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Авторы статьи отметили, что в начале 2024 года конгрессмены приняли законопроекты, которые значительно усложняют выход страны из блока. Согласно документам, для выхода из НАТО потребуется квалифицированное большинство голосов в Сенате или принятие закона всем Конгрессом.

Ранее Болтон сообщил, что Трамп намерен всерьез заняться решением украинского конфликта. Он уточнил, что последствия для Киева будут очень серьезными.