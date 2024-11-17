Шольц анонсировал второй разговор с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным. Скоро состоится их очередная беседа. Об этом немецкий политик сказал журналистам в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Шольц провел брифинг в Рио-де-Жанейро, куда он прилетел на саммит стран G-20. Общение в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Welt.

Шольц прокомментировал разговор с Путиным

«Скоро я снова поговорю с президентом России», — сказал Шольц.

По его словам, об этом «было давно заявлено», и ранее он обсуждал предстоящее общение с Путиным со многими политиками и экспертами.

В минувшую пятницу стало известно о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, состоявшемся по инициативе Берлина. Это был первый за два года контакт, стороны обсуждали возможность урегулирования конфликта на Украине.

Начало диалога оценили в России и Германии.