Абхазская оппозиция поставила ультиматум правительству

Протестующие не покинут сухумский правительственный комплекс до того, пока президент страны Аслан Бжания не уйдет в отставку, заявил протестный лидер, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Об этом пишет РИА Новости.

В начале недели абхазский парламент принял закон, уточняющий детали соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция раскритиковала документ и вышла на улицы города. Митингующие полагают, что соглашение лишит республику суверенитета.

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«Наши требования неизменны. Аслан Бжания должен уйти в отставку», — подчеркнул Ардзинба.

По его мнению, Бжания настаивает на том, чтобы активисты покинули комплекс, в связи с тем, что сам желает в него вернуться.

Политик заметил, президент может подписать заявление о своей отставке там, где он в настоящий момент находится.

«Вот это требование пока выполнено не будет, мы все отсюда не уйдем», — разъяснил Ардзимба.

Президент Абхазии Аслан Бжания, в свою очередь, назвал действия протестующих, занявших правительственные здания, «антироссийскими». Он пояснил, что демонстранты выступают против принятия инвестиционного соглашения между республикой и Россией.