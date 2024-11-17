Шольц выразил сожаление Зеленскому

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу того, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20 в Бразилии, и назвал это серьезным вызовом.

"Я не хочу скрывать, что очень сожалею, что в отличие от предыдущих встреч <...> Зеленский не был приглашен на эту встречу", - заявил он журналистам в Берлине перед вылетом на G20.

"Я очень активно, как и другие, ратовал за это [приглашение Зеленского на саммит]. Но то, что этого не произошло, свидетельствует также о том, какой серьезный вызов стоит перед нами", - сообщил он.

Саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро на юго-востоке Бразилии. Председателем встречи выступит президент южноамериканской республики Лула да Силва. Делегацию России на саммите возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.