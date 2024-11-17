Абхазский оппозиционер прокомментировал заявление президента Грузии

Абхазская оппозиция не нуждается в солидарности президента Грузии. Абхазия — суверенная страна, союзная России, и этот курс никогда не изменится. Так оппозиционер Адгур Ардзинба ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о солидарности с оппозиционными силами республики.

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Ардзинба написал в Telegram-канале, что Зурабишвили руководствуется в своих суждениях и оценках «национальной мифологией, а не реальностью и здравым смыслом».

По его словам, народ Абхазии абсолютно един в том, что Республика Абхазия — это суверенное государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение.

«В связи с этим остается неясным, с кем и за что солидаризируется госпожа Зурабишвили, с которой у нас, очевидно, очень разные взгляды не только на настоящее и будущее нашей Родины, но и в целом на жизнь, политику и, вероятно, мораль», — заявил Ардзинба.

Он добавил, что абхазская оппозиция ведёт внутриполитическую борьбу исключительно в интересах многонационального народа Абхазии.

«А вот чьи интересы выражает Саломе Зурабишвили мы не знаем, да и, честно говоря, нас это не очень интересует», — сказал Ардзинба.

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