В Эстонии заявили, что звонок Шольца Путину подорвал единство союзников Киева

Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину подорвал единство европейских стран относительно Украины. Такое мнение выразил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью агентству Reuters.

«Это просто ослабило наше единство и наши позиции», — заявил он.

Цахкна добавил, что несмотря на то, как до этого союзники Киева договаривались об «изоляции России», этот разговор «подорвал усилия Запада».

15 ноября Шольц и Путин созвонились впервые за почти два года, инициатором выступил Берлин. Беседа состоялась несмотря на то, что специальная военная операция на Украине все еще продолжается, а украинский президент Владимир Зеленский просил отказаться от звонка и «не уменьшать изоляцию» президента России.

Зеленский также назвал переговоры политиков «ящиком Пандоры» и предупредил, что Киеву нужен «реальный мир». В Кремле ответили на это, что лидеры провели «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине» и договорились «быть на связи». В кабмине ФРГ заверили, что Шольц призвал Москву «вывести войска» и показать готовность к переговорам.

Сам канцлер ФРГ назвал переговоры «важными и подробными», а также выразил надежду на то, что переговоры между президентом России и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом не состоятся, потому что считает это «плохой идеей».

В мире
Видео
Олаф Шольц
Владимир Зеленский
Джозеф Байден
Владимир Путин
Москва
Берлин
Киев
Эстония
Украина