Шольц назвал важным телефонный разговор с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что не усмотрел и намека на изменение позиции Москвы по событиям на Украине.
"Это было важно", - сообщил он журналистам в Берлине перед отлетом в Бразилию на саммит Группы двадцати.
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Шольц заявил, что в беседе с Путиным якобы дал понять, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабнет.
"Разговор был подробным, но привнес понимание того, что во взглядах российского президента <...> мало что изменилось. Это не является хорошей новостью", - утверждал он.
"На мой взгляд, впрочем, не было бы хорошей идеей, если бы в скором времени состоялись переговоры между американским и российским президентами, а глава правительства одной из важных европейских стран также не провел бы их. Есть некоторые люди в Германии, кто считает это правильным, но я не отношусь к ним", - добавил канцлер.