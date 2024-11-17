Канцлер Германии Олаф Шольц назвал важным и подробным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что не усмотрел и намека на изменение позиции Москвы по событиям на Украине.

"Это было важно", - сообщил он журналистам в Берлине перед отлетом в Бразилию на саммит Группы двадцати.

Песков оценил тональность разговора Путина и Шольца

Шольц заявил, что в беседе с Путиным якобы дал понять, что поддержка Киева со стороны Запада не ослабнет.

"Разговор был подробным, но привнес понимание того, что во взглядах российского президента <...> мало что изменилось. Это не является хорошей новостью", - утверждал он.