В Абхазии сообщили о проведении досрочных выборов президента

В Абхазии состоятся досрочные выборы президента республики. Об этом по итогам переговоров представителей власти и оппозиции сообщил спикер парламента страны Лаша Ашуба, передает ТАСС.

«По факту это будут досрочные выборы президента Абхазии», — сказал он.

Новым премьером Абхазии назначен Валерий Бганба

Аслан Бжания уже подал заявление о своей отставке с поста президента Абхазии. Парламент республики рассмотрит это заявление во вторник, 19 ноября. Исполняющим обязанности главы государства должен стать вице-президент Бадра Гунба.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. На фоне этого Бжания сбежал из Сухума. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии. При этом оппозиция заявила, что стремится укрепить отношения с РФ, а не сорвать инвестиционные проекты.

Ранее бывший генпрокурор Абхазии рассказал, почему «взбеленился народ».