На Украине сообщили о серьезном повреждении электростанций

Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о «серьезном повреждении оборудования» теплоэлектростанций и отсутствии пострадавших после российского массированного удара. Об этом сообщает ТАСС.

В ДТЭК отметили, что в воскресенье произошла «мощная атака на энергетическую инфраструктуру Украины».

«Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атак было серьезно повреждено оборудование станций», — сообщили в энергетической компании.

Количество и расположение станций не указывается.

Ранее власти Львовской, Одесской, Ровненской, Днепропетровской и других областей заявили о серьезных проблемах с теплоснабжением. Во многих регионах введен режим экстренных отключений электроэнергии.

Стали известны подробности массированного удара по объектам на Украине

В воскресенье утром ВС РФ нанесли массированный удар высокоточными ракетами и БПЛА по военным и энергетическим объектам Киева, обеспечивающим деятельность ВПК.