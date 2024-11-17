Протестующие заблокировали канцелярию Нетаньяху в Иерусалиме

Протестующие заблокировали вход в офисное здание премьер-министра Нетаньяху в Иерусалиме перед заседанием правительства. Об этом с места события сообщают корреспонденты некоторых израильских СМИ.

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Демонстранты требуют отставки Нетаньяху, проведения новых выборов и обмена израильских пленных, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как десятки протестующих сидят на земле, преграждая вход в здание и скандируя: "Сколько еще крови прольется, прежде чем преступник уйдет?", сообщает Al-Jazeera. В первом ряду протестующих расположился бригадный генерал Миль Амир Хашакал, ушедший в отставку из-за несогласия с политикой израильского премьера.

Дом Нетаньяху обстреляли сигнальными ракетами

Напомним, что в воскресенье утром израильская полиция арестовала трех человек после того, как по частной резиденции премьер-министра Израиля в северном городе Кесария были запущены две сигнальные ракеты. Глава оппозиционной партии "Национальное единство" Бенни Ганц, комментируя это сообщение, заявил: "Это не протест - это терроризм".