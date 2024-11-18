В США раскрыли причину, по которой Трамп может объявить режим ЧС в стране

Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить чрезвычайное положение (ЧС) в США для борьбы с мигрантами.

Об этом пишет издание Newsweek.

«Дональд Трамп поддержал призывы к созданию плана «национальной чрезвычайной ситуации» в рамках своей политики массовой депортации мигрантов», — говорится в публикации.

По данным портала, избранный американский президент рассматривает этот шаг, чтобы обеспечить использование военных ресурсов для проведения депортации иностранных преступников, которые на незаконном основании въехали в США.

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